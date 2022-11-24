Хабаровская «Вивея» отметила свой 90-й день рождения Фото: минздрав края

В Хабаровском крае консультативно-диагностический центр «Вивея» отметил свой 90-й день рождения. Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, несколько десятков сотрудников и руководство учреждения здравоохранения получили грамоты и благодарственные письма. На торжественном мероприятии побывали глава минздрава, председатель закдумы и директор ФОМС.

- В сложное ковидное время в центре проходила круглосуточная вакцинация населения, была открыта ПЦР-лаборатория, КТ- центр. На текущий момент с 2020 «ковидного» года провели 220 тысяч ПЦР-диагностик, 22 тысячи КТ-исследований. Желаю продолжать развиваться, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения.

Всего здесь работают порядка 500 человек, 131 из ни - врачи. Специалисты центра ездят по селам и деревням в «Поезде здоровья», запущенном губернатором края. За этот год они побывали уже в 103 пунктах и провели осмотры 14 тысяч пациентов.

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