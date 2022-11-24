Чай раздора: хабаровчанка пришла к подруге в гости и украла 80 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске дружба между двумя женщинами закончилась уголовным делом. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, хабаровчанка позвала в гости приятельницу, а после ее ухода недосчиталась 80 тысяч рублей. Деньги она прятала у себя в шкафу.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по городу Хабаровску задержали 33-летнюю местную жительницу. Похищенные деньги злоумышленница потратила на личные нужды, - рассказали в полиции.

На хабаровчанку завели уголовное дело по статье за кражу. Визит на чай и последующее воровство могут обернуться для нее теперь сроком лишения свободы до пяти лет. Пока она будет содержаться под подпиской о невыезде.

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