В садиках Хабаровска детей учат выращивать рассаду и вести сельское хозяйство Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровских детских садах детей учат ведению сельского хозяйства. Как сообщили в пресс-службе администрации города, практику ввели в нескольких госучреждениях. Одним из первых стал детский сад №202. Дети высаживают рассаду, ухаживают за ней, изучают соответствующую литературу с воспитателями.

- Первыми в городе эту программу с огромным удовольствием и интересом вместе с воспитателем Викторией Владимировной Сорокатюк осваивают дети старшей группы «Цветик-семицветик» детского сада №202. На занятиях используются игровые приемы, с их помощью легче увлечь малышей, - рассказали в мэрии.

Также огород выращивают в детском саду №23. Летом дети смогли увидеть плоды совместной работы - рассаду пересадили на улицу в палисадники. Дети с интересом занимаются ведением такого хозяйства, их занимает процесс роста растений и результат - когда появляются огурцы или помидоры.

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