Экстренная посадка: у самолета Ан-26 треснуло лобовое стекло в небе над Хабаровском Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске прямо в небе над городом у самолета Ан-26 растрескалось лобовое стекло. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, о произошедшем доложил на землю экипаж воздушного судна. Все произошло вблизи аэродрома Хабаровск.

Происшествие случилось рано утром 24 ноября. Полет выполняла авиакомпания «Амур». После того как было обнаружено растрескивание лобового стекла, экипаж принял решение вернуться на аэродром. В 5:29 Ан-26 успешно сел на полосу. Было ли это судно пассажирским - не уточняется.

Напомним, несколько дней назад экстренно посадили пассажирский самолет в Новосибирске из-за пьяных выходок вахтовика, летевшего из Магадана. Мужчина оскорблял пассажиров, бродил по салону, хватал людей за одежду и вел себя неподобающим образом. Его высадили и отдали полиции.

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