Прописал толпу в нежилом доме: житель Хабаровского края попался на фиктивной регистрации

Мужчину наказали за фиктивную регистрацию в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желая немного заработать, житель Ванинского района решился на обман. Он прописал в доме, который совсем не пригоден для проживания, шесть человек. На это обратили внимание органы власти. Правоохранители пришли по адресу с проверкой и подтвердили свои подозрения.

- На мужчину завели уголовное дело. Он был обвинен в трех преступлениях по статье «Фиктивная постановка на учет граждан по месту пребывания», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела были переданы в суд. По результатам их рассмотрения мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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