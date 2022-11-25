Прописал толпу в нежилом доме: житель Хабаровского края попался на фиктивной регистрации

Мужчину наказали за фиктивную регистрацию в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Желая немного заработать, житель Ванинского района решился на обман. Он прописал в доме, который совсем не пригоден для проживания, шесть человек. На это обратили внимание органы власти. Правоохранители пришли по адресу с проверкой и подтвердили свои подозрения.
- На мужчину завели уголовное дело. Он был обвинен в трех преступлениях по статье «Фиктивная постановка на учет граждан по месту пребывания», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Материалы дела были переданы в суд. По результатам их рассмотрения мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
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