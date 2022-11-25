Сергей Кравчук и Вадим Никишин обсудили работу Хабаровского центра управления Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с замом гендиректора АНО «Диалог Регионы», создателем проекта «Инцидент Менеджмент» Вадимом Никишиным. Они обсудили работу центров управления регионами (ЦУР), которые помогают установить контакт между властью и обществом.

- ЦУР, созданный по указу президента России Владимира Путина, работает уже два года. В Хабаровске он функционирует в формате офиса городского центра управления, который сотрудничает с региональным ведомством. Его руководитель Наталья Грачева участвует в расширенных аппаратных совещаниях при мэре, отчитывается о проделанной работе. После блокировки соцсетей, запрещенных на территории РФ, была проделана большая работа по переходу в Telegram. Сегодня охват аккаунтами мэра и администрации составляет около 120 тысяч человек, - сказал Денис Митрофанов, заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ.

Как отметил Сергей Кравчук, после начала работы ЦУР количество обращений от жителей в администрацию города сильно сократилось. Люди быстрее начали получать ответы на свои обращения.

- Наша работа направлена на то, чтобы людям жилось комфортнее, чтобы быстро решать проблемы и даже работать на опережение. За два года существования ЦУРа удалось выстроить прочный фундамент, который позволит развивать систему дальше, - сказал Сергей Кравчук.

По словам Вадима Никишина, он приехал, чтобы обсудить направления дальнейшего развития системы. Один из новых проектов - единый контакт-центр. Это цифровая платформа, объединяющая все каналы связи с жителями в одну программу. Она позволит сократить источники поступления обращений от жителей, что, опять же, ускорит их обработку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.