Забил коллегу кулаками насмерть: вахтовика, подозреваемого в убийстве коллеги, задержали на Колыме

Обвиняемого в убийстве коллеги-вахтовика задержали в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магаданской области нашли и задержали подозреваемого в избиении насмерть коллеги. По версии следствия, мужчина забил кулаками своего коллегу во время застолья в общежитии на Советской улице в Сусумане.

20 ноября 2022 между мужчинами завязалась ссора. 33-летний вахтовик сначала ударил 34-летнего коллегу кулаком в лицо, а затем продолжил наносить увечья упавшему на пол потерпевшему. Тумаки приходились на голову и тело.

- Смерть мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния. Сотрудники ОМВД быстро установили личность подозреваемого, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Сейчас он находится под стражей. Мужчину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

В настоящее время продолжаются проверки и сбор доказательств вины задержанного. Дело передадут в суд, который назначит наказание в случае доказанного факта произошедшего. Вахтовику грозит до 15 лет лишения свободы.

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