Сергей Кравчук встретился с генконсулом Республики Корея Ха Бен Кю Фото: Администрация Хабаровска

Консул Республики Корея Ха Бен Кю приступил к обязанностям во Владивостоке, после чего решил посетить Хабаровск, чтобы познакомиться с городом и его колоритом. Его встретил глава города Сергей Кравчук. Стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества и наметили планы на будущее в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Хабаровск тесно сотрудничает с городами Пучоном, Чхунчхоном, Иксаном и Пусаном в сферах культуры, спорта, туризма, детских обменов и экономики. Сейчас проводится работа по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с городом Иксан. А в декабре 2022 года планируется подписание соглашения о дружественных связях между Хабаровском и округом Со города Пусан.

- Я приглашаю южнокорейских предпринимателей принять участие в наших выставках, ярмарках и мероприятиях, которые будут способствовать развитию деловых связей между бизнесменами из Хабаровска и Республики Корея, - сказал Сергей Кравчук.

Из-за коронавируса турпоток из Южной Кореи в Хабаровск сократился в 28 раз за два года. Мэр краевой столицы выразил надежду, что после стабилизации обстановки восстановится прямое авиасообщение, и гостей из страны-партнера станет больше.

- Основа дружбы между государствами - человеческое общение. Сейчас, когда открылась паромная переправа, жители нашей страны с удовольствием ей пользуются. Они на своих автомобилях, минуя Владивосток, путешествуют по городам Дальнего Востока и Сибири. Но все равно турпоток остается на низком уровне. Я согласен, что нужно возобновить прямое авиасообщение, - сказал Ха Бен Кю.

Стороны также обговорили сотрудничество в сфере строительства, инвестиций, культуры и образования.

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