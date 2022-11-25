Ремонт Музея ретроавтомобилей завершается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский музей ретроавтомобилей давно нуждался в ремонте. Сейчас автопарковка, которая находится под площадью Города воинской славы, находится на финальной стадии обновления. В этом году город выделил деньги на восстановление площадки под размещение раритетных автомобилей клуба «Авторетро».

- Строение нуждалось в текущем ремонте. Во время дождей с потолка бежала вода, местами вздулись полы, из-за сырости образовался грибок. За полтора месяца нам удалось отремонтировать все конструкции, установить освещение. Надеемся в конце этого - начале следующего года закончить все работы и торжественно открыть музей раритетной техники, - сказал Дмитрий Кабузенко, руководитель центра патриотического воспитания.

На парковке клуба «Авторетро» больше ста старинных машин, 35 велосипедов и 20 мотоциклов. Здесь собраны оригинальные исторические экспонаты, среди которых есть даже те, что прошли фронтовые дороги.

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