Услуга будет доступна не всем: перерасчет за вывоз мусора разрешат сделать некоторым хабаровчанам

Хабаровчане смогут сделать перерасчет платы за вывоз мусора с 1 марта 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

С 1 марта 2023 года жителям Хабаровска разрешат сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Такая возможность появится у тех, кто по каким-то причинам не пользовался услугой, например, из-за болезни, командировки или отпуска.

- Перерасчет получат не только жители домов, в которых тарифы рассчитываются, исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается жилплощадь, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Для возврата денег нужно подать заявление в управляйку. К нему требуется приложить документы, которые подтверждают отсутствие жильцов дома. Это могут быть путевка, авиабилеты, выписки из медицинской карты. Перерасчет сделают только в том случае, если человек отсутствовал пять дней или больше.

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