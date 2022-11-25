Мэр Хабаровска лично поздравил многодетную семью с Днем матери
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук навестил многодетную семью Золотаревых. Супруги воспитывают пятерых детей, старшего сына - на расстоянии, он поступил в военную академию и покинул родительское гнездо. Визит к семье был приурочен к празднику Дня матери.
Глава города приехал на чай, пообщался с многодетной матерью и выяснил, какие проблемы есть в семье. И какая помощь нужна.
- Мы живем в частном секторе. Нам нужно освещение на улице. Также хотим благоустроить территорию для детей. Хотелось бы, чтобы у них было место для активного отдыха, - сказала Наталья Золоторенко.
Сергей Кравчук пообещал подумать, как решить проблему с освещением, чтобы благоустроить территорию - предложил организовать ТОС и участвовать в конкурсе грантов. Кроме матери мэр пообщался с другими членами семьи и поблагодарил родителей за то, что те чтят добрые семейные традиции.
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