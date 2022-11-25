Мэр Хабаровска лично поздравил многодетную семью с Днем матери Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук навестил многодетную семью Золотаревых. Супруги воспитывают пятерых детей, старшего сына - на расстоянии, он поступил в военную академию и покинул родительское гнездо. Визит к семье был приурочен к празднику Дня матери.

Глава города приехал на чай, пообщался с многодетной матерью и выяснил, какие проблемы есть в семье. И какая помощь нужна.

- Мы живем в частном секторе. Нам нужно освещение на улице. Также хотим благоустроить территорию для детей. Хотелось бы, чтобы у них было место для активного отдыха, - сказала Наталья Золоторенко.

Сергей Кравчук пообещал подумать, как решить проблему с освещением, чтобы благоустроить территорию - предложил организовать ТОС и участвовать в конкурсе грантов. Кроме матери мэр пообщался с другими членами семьи и поблагодарил родителей за то, что те чтят добрые семейные традиции.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.