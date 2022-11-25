71-летняя хабаровчанка добралась до Луганского госпиталя Фото: хабаровское отделение ОНФ

Общероссийский народный фронт в Хабаровске сообщил, что 71-летняя Наталья Пасика, наконец, добралась до Луганска. В пути женщина-доброволец провела два дня. В конечной точке пути ее встретили волонтеры. Пенсионерка достигла своей цели - отправилась помогать раненым на СВО солдатам. Она будет работать в госпитале.

- 22 ноября Наталья Богдановна отправилась в луганский госпиталь медицинских катастроф. Ей пришлось проделать непростой путь: сначала самолетом Хабаровск - Иркутск - Москва, из столицы поездом до Ростова и потом на машине в Луганск. На протяжении всего пути наши коллеги встречали и провожали отважную пенсионерку, отправляли нам видео и фото, - рассказали в ОНФ.

Сама женщина говорит, что не понимает, почему к ней так много внимания, считает, что это нормальное и обычное дело - поехать помогать своим, когда необходимо. Наталья Пасика пробудет в госпитале, сколько требуется. Сама планирует остаться до весны, потом у нее начинается дача.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.