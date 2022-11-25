Уходя, прибрал золотишко: в Хабаровске гость во время визита обокрал друга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске полиция раскрыла кражу ювелирных изделий. Инцидент случился в Железнодорожном районе - в гости к хабаровчанину пришли друзья, а когда они ушли, тот недосчитался двух пар золотых сережек, кулона и обручального кольца. Общий ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по городу Хабаровску задержали 26-летнего подозреваемого. Ранее задержанный трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Похищенные драгоценности фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил на развлечения, - рассказали в пресс-службе городского УМВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пока хабаровчанин находится под подпиской о невыезде.

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