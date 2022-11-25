Михаил Дегтярев побывал на сельхозпредприятиях края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал сельскохозяйственные предприятия региона. Визит был организован в рамках реализации задач по обеспеченности продуктами в крае. Глава заехал в молочную компанию, теплицы и на предприятия по производству мяса и овощей.

В тепличных комплексах выращивают салат, щавель, микрозелень, рукколу, базилик. Все это продается в местных магазинах. За прошлый год здесь вырастили порядка 180 тонн культур.

- В теплицах предприятия с 2014 года созревают многолетние и однолетние зеленые культуры - круглогодичный источник свежих витаминов для жителей края. К тому же это единственный в России завод, где используется инновационная технология гидропоники - умного и удобного сельского хозяйства, - сказал губернатор.

На месте глава поднял вопросы новых путей и точек роста предприятия. Для них будут разработаны новые меры поддержки, в том числе по закупке энергоносителей для теплиц и оборудования для упаковки.

После теплиц глава поехал на производство макаронных изделий в «Дальневосточную продукцию». Губернатор отметил, что это единственное на Дальнем Востоке производство макаронных изделий, созданное с нуля практически без помощи со стороны.

Последним пунктом был «Колос». Здесь выращивают овощи борщевых культур и производят мясо. По большей части - говядину. Это предприятие обеспечивает край овощами и ежегодно пользуется поддержкой.

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