На территории края ожидаются осадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мощный циклон обрушился на территорию Хабаровского края. Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» дали неутешительный прогноз на 26 ноября. В большинстве районов края также прогнозируется снег, местами сильный. Ветер на побережье Татарского пролива усилится до 15-20 метров в секунду.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают о появлении на дорогах снежного наката и гололедных явлений. Из-за порывистого ветра и налипания мокрого снега возможны аварийные ситуации на электрических сетях.

В Хабаровске столбики термометра днем покажут значения от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду. Ночью ожидается похолодание до -10 градусов с сильным снегом. Ветер изменит направление на северо-восточное с порывами до 14 метров в секунду.

В южных районах края сохранятся осадки. Дневные температуры будут варьироваться от -1 до -3 градусов. Ночью термометры покажут от -5 до -7 градусов мороза. После прохождения циклона погода на некоторое время стабилизируется.

В северных районах также ожидаются сильные осадки. Однако это касается Николаевского и Ульчского районов. Однако Охотский район непогода обойдет стороной.

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