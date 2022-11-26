Михал Йордан покидает хоккейный клуб «Амур»

Михал Йордан являлся капитаном хабаровской команды Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Капитан хабаровского «Амура» принял решение вернуться в Чехию по семейным обстоятельствам. Контракт с игроком будет расторгнут в ближайшее время.

- По состоянию здоровья его супруга не может прилететь в Хабаровск вместе с детьми. В этот непростой момент Михал принял решение присоединиться к семье, - прокомментировал Роман Крамарь, генеральный директор хоккейного клуба «Амур».

32-летний защитник присоединился к «Амуру» в 2017 году. За время выступления в Хабаровске он принял участие в 267 матчах, включая пять в плей-офф сезона 2017-2018. В активе игрока 83 очка (25 голов и 58 голевых передач - прим.ред.).

В составе сборной Чехии Михал Йордан принял участие в двух чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах, в которых доходил до полуфинала, а также в Кубке мира по хоккею в 2016 году.

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