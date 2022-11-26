Экспортеры Хабаровского края стали лучшими в ДФО по объемам контрактов

Центр поддержки экспорта помогает местному бизнесу выйти на внешние рынки Фото: Правительство Хабаровского края

Центр поддержки экспорта Хабаровского края подвел итоги работы за 10 месяцев. Региональные компании заключили 29 контрактов на сумму более девять миллионов долларов США, чем перевыполнили план на 46 процентов.

- ЦПЭ Хабаровского края занимает лидирующие позиции среди регионов по внедрению экспортного стандарта, - отметила Валентина Филоненко, замминистра экономического развития Хабаровского края.

С января по ноябрь центр экспорта оказал более 900 услуг для 280 экспортно ориентированных предпринимателей края. Например, для 38 компаний удалось найти партнеров в Китае, Японии, Республике Корея, ОАЭ, Вьетнаме, Монголии, Индии, Германии, Казахстане и Республике Беларусь. За счет центра для 26 местных компаний было организовано участие в международных выставках с выставочными стендами. Девять компаний получили помощь в оптимизации производства под требования, которые предъявляются на внешних рынках.

Напомним, Центр поддержки экспорта предлагает местным предпринимателям-экспортерам более 26 видов услуг по сопровождению внешнеэкономической деятельности. Предпринимателям помогают определиться с целевой страной экспорта, адаптировать продукт, найти рынки сбыта и контрагентов за рубежом, оформить экспортную сделку, а также принять участие в бизнес-миссиях и международных выставках.

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