В Хабаровском крае введено ограничение движения по трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре

Ограничение действует до особого распоряжения
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Циклон, который накрыл Хабаровский край, принес большое количество осадков в виде мокрого снега. Из-за этого на дорогах общего пользования начали образовываться гололедица и снежные накаты. По этой причине 25 ноября с 22:45 по местному времени было введено ограничение движения для пассажирских автобусов на участке федеральной автодороги А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре.
- Водителям транспорта следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. При возможности воздержитесь от поездок, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ночной снегопад и перепад температур сделал дороги между населенными пунктами скользкими. Движение по ним может быть сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью.
- Данные ограничения будут действовать до момента устроения последствий неблагоприятных погодных условий, - рассказали в УГИБДД МВД России по Хабаровскому краю.
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