Авиарейсы в Хабаровском крае переносятся из-за непогоды

Погодные условия мешают выполнению полетов Фото: пресс-служба «Хабаровские авиалинии»

Обильный снегопад внес свои коррективы в авиасообщение Хабаровского края. Некоторые рейсы в отдаленные районы отменены 26 ноября из-за погоды.

Так, рейсы 407 и 408 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан и в обратном направлении перенесены на 27 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий в Чумикане. Вылет из аэропорта Хабаровска запланирован на 9:35.

Рейсы 409 и 410 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Херпучи и обратно переносятся на 28 ноября. Взлетно-посадочная полоса в Херпучах временно закрыта. Предварительное время отправления из Хабаровска - в 10:10.

Рейсы 411 и 412 из Хабаровска в Чегдомын также решено перенести на 27 ноября. Для выполнения полета по данному маршруту отсутствуют запасные аэродромы. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт, Николаевска-на-Амуре - находится на большом расстоянии от Чегдомына, хабаровский аэродром на данный момент не рассматривается в качестве запасного.

Остальные рейсы, как регулярные, так и чартерные, выполняются по расписанию.

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