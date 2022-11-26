Жителей Хабаровского края научат правильному потреблению энергоресурсов

Акция проводится в третий раз Фото: Правительство Хабаровского края

Жители региона могут попробовать свои силы во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере ЖКХ. Е-диктант» будет проходить до 10 декабря. Основная задача мероприятия - формирование культуры бережного потребления ценных ресурсов.

В акции могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет. Жители узнают о том, как экономить энергоресурсы и, соответственно, меньше за них платить. По результатам мероприятия в каждом федеральном округе будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

В диктанте вопросы разделены на несколько категорий: экономия тепла, электроэнергии, газа и воды как в своей квартире, так и в многоквартирном доме. Каждое задание содержит в себе наглядные иллюстрации и видеоконтент.

В 2022 году Всероссийская просветительская акция по энергосбережению «Е-диктант» проходит в третий раз. Организатор в лице Фонда образовательных проектов «Стратегии будущего» проводит ее в онлайн-формате на сайте energydict.ru.

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