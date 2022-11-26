Несовершеннолетний житель Магаданской области будет осужден за кражу и попытку угона автомобиля

Обвиняемый 2005 года рождения Фото: СУ СКР по Магаданской области

В феврале 2022 года 17-летний житель поселка Синегорье Ягоднинского района Магаданской области взломал навесной замок на частном гараже. Он проник внутрь и попытался завести двигатель хранящегося там автомобиля, чтобы вывезти ценное имущество. Однако подросток не справился с этой задачей.

После попытки неудачного угона, обвиняемый вынес из гаража аккумуляторную батарею и две канистры, в которых находилось 100 литров бензина. Награбленное он спрятал в нежилом помещении.

Следователи установили, что своими незаконными действиями задержанный нанес материальный ущерб собственнику в размере 13 тысяч рублей. В ходе расследования часть имущества была возвращена. Сотрудники Следственного комитета России по Магаданской области завели уголовное дело.

Достаточный объем доказательств позволил направить дело в суд.

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