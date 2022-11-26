В Хабаровском крае открыли участок трассы «Уссури» Хабаровск-Владивосток

Движение по трассе Хабаровск-Владивосток восстановлено Фото: Олег УКЛАДОВ

ГИБДД Хабаровского края сняло временное ограничение движения для автобусов категории «М2» и «М3», а также большегрузных грузовиков по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в связи с улучшением погодных условий на территории региона.

Дорожными организациями приняты экстренные меры по ликвидации метеорологических явлений погоды, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако участникам дорожного движения следует быть крайне аккуратными и предельно внимательными. Не стоит пренебрегать правилами дорожного движения и безопасностью и, по возможности, отказаться от дальних поездок.

Напомним, ранее движение по трассе Хабаровск-Владивосток было ограничено с нулевого по 230 километр из-за циклона, который принес в Хабаровский край обильные осадки в виде снега.

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