Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 5:00

В Хабаровском крае открыли участок трассы «Уссури» Хабаровск-Владивосток

Временное ограничение сняли 26 ноября с 12:30
Кирилл КЕМЕНЕВ
Движение по трассе Хабаровск-Владивосток восстановлено

Движение по трассе Хабаровск-Владивосток восстановлено

Фото: Олег УКЛАДОВ

ГИБДД Хабаровского края сняло временное ограничение движения для автобусов категории «М2» и «М3», а также большегрузных грузовиков по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в связи с улучшением погодных условий на территории региона.

Дорожными организациями приняты экстренные меры по ликвидации метеорологических явлений погоды, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако участникам дорожного движения следует быть крайне аккуратными и предельно внимательными. Не стоит пренебрегать правилами дорожного движения и безопасностью и, по возможности, отказаться от дальних поездок.

Напомним, ранее движение по трассе Хабаровск-Владивосток было ограничено с нулевого по 230 километр из-за циклона, который принес в Хабаровский край обильные осадки в виде снега.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.