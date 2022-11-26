Работники музеев Хабаровского края пройдут стажировку в лучших учреждениях страны

Наградили лучших сотрудников музеев Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло награждение лучших сотрудников музеев в рамках конкурса онлайн-проектов «Точка притяжения - музей». Инициатором мероприятия стало правительство Хабаровского края. Конкурс был приурочен к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева.

Участие приняли 34 работника из 18 музеев от Охотска до Бикина. Они соревновались в пяти номинациях: от лучшей виртуальной экскурсии до публикации коллекции.

Отдельного приза зрительских симпатий удостоился межпоселенческий краеведческий культурно-этнографический центру Солнечного района.

- Задача конкурса - повысить доступность цифрового контента наших музеев. Благодаря современным средствам можно заочно посетить любой музей края, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Все победители получили возможность отправиться в ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты из Амурска, Вяземского, Комсомольска-на-Амуре и Охотска смогут перенять интонационные практики своих коллег из крупных городов и внедрить их в районах Хабаровского края.

Напомним, всего на территории региона существуют 57 краевых, отраслевых и муниципальных музеев. Они также доступны в онлайн-формате. 18 заведений подключены к программе «Пушкинская карта», что позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать их бесплатно.

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