В Магадане решат, куда нельзя возвращать бездомных собак

Сейчас собак необходимо возвращать в привычную среду обитания Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Магаданской городской Думы проголосовали за внесение некоторых изменений в закон об обращении с животными.

Согласно принятому документу, власти планируют определить районы, куда нельзя будет выпускать отловленных собак, которые прошли процедуру стерилизации и передержку в приюте.

- Поймали мы собаку возле рынка, туда и должны были вернуть. Поймали ее в лесу - в лес нужно и вернуть. Поймали около школы, так обратно ее и привезем. Поэтому сейчас мы определяем места, куда возвращать нельзя, - заявил на заседании Юрий Гришан, мэр Магадана.

Напомним, поправки к закону об ответственном обращении с животными проходят согласование в Государственной думе. Инициаторы предлагают ввести обязанность о стерилизации и чипировании домашних животных. Также предлагается приравнивать бродячих собак за пределами населенных пунктов к диким животным. Это позволит их отстреливать.

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