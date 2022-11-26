Более ста домашних животных спасли в пожаре в Биробиджане

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пожар всколыхнул в частном секторе в Биробиджане. Случайный очевидец успел выпустить гусей, уток, кур и кроликов на улицу, что спасло животных от неминуемой гибели.

Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, успев спасти деревянную хозяйственную постройку.

- Предварительная причина произошедшего уточняется. На месте работают эксперты, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

С приходом морозов вероятность возникновения пожаров в частном секторе кратно возрастает. Основной причиной является человеческий фактор, печное отопление и нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.

Специалисты МЧС рекомендуют обратить особое внимание на состояние отопительного оборудования и советуют не допускать эксплуатации ветхой электропроводки, которая не рассчитана на высокую нагрузку.

Всего с начала года в частных жилых домах ЕАО произошло 45 пожаров, жертвами которых стали 13 человек. Еще 10 получили травмы.

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