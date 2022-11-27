Без существенных осадков обойдется в Хабаровске 27 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске 27 ноября обойдется без существенных осадков. После ночного снегопада погода придет в норму, небо будет ясным, а столбики термометров зав фиксируются в районе отметки в -9 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

На юге региона также не предвещается обилие снега. Днем будет около -7, а ночью до -18 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Более сильные порывы ожидаются в центральных районах Хабаровского края. Там местами скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Днем также обойдется без осадков. Температура ночью составит от -25 до -15 градусов, а днем от -11 до +3.

В северных районах – местами небольшой снег и метель. много осадков прогнозируется в Николаевском и Ульчском районах. Температура ночью от -23 до -10 градусов, а днем от -16 до -3. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.