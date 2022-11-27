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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 23:13

Снегоуборочная техника чистит от снега улицы Хабаровска

Маршруты работы были разработаны еще за несколько дней до снегопада
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Снегоуборочная техника чистит от снега улицы Хабаровска

Снегоуборочная техника чистит от снега улицы Хабаровска

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сильный снегопад 26 ноября в Хабаровске добавил дорожникам работы. И хотя в предстоящие сутки синоптики не прогнозируют больших осадков, снегоуборочная техника продолжает работать в городе.

Коммунальный службы боролись с последствиями снегопада на протяжение всей ночи. Дорожники были готовы к погодным капризам: снегоуборочные машины были заранее расставлены на позиции за несколько дней до прихода стихии.

Горожанам в ближайшие сутки стоит быть аккуратными на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не лихачить на улицах.

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