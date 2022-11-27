Снегоуборочная техника чистит от снега улицы Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Сильный снегопад 26 ноября в Хабаровске добавил дорожникам работы. И хотя в предстоящие сутки синоптики не прогнозируют больших осадков, снегоуборочная техника продолжает работать в городе.

Коммунальный службы боролись с последствиями снегопада на протяжение всей ночи. Дорожники были готовы к погодным капризам: снегоуборочные машины были заранее расставлены на позиции за несколько дней до прихода стихии.

Горожанам в ближайшие сутки стоит быть аккуратными на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не лихачить на улицах.

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