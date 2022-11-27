Фестиваль любительского кино «Точка возврата» прошел в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 25 и 26 ноября прошел фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата». Авторитетное жюри подведет его итоги 8-9 декабря в кинотеатре «М-Синема». Об этом сообщили в правительстве региона.

Эксперты в течение двух дней разбирали фильмы, снятые на детской киносмене КДЦ «Созвездие», дополнительной конкурсной программы, снятой на смене кинолагеря «Вкратце-2022», а также работы финалистов основной программы «Точки возврата-2022».

— «Точка возврата» — трамплин для реализации творческого потенциала всего ДФО. Через любительское кино Дальний Восток, его культура и природа открываются для зрителя по-новому. Это особенно важно в период активного внимания руководства страны и региона к креативной индустрии, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Участниками фестиваля стали 26 команд, представивших свои киноработы. Лучшие из лучших получат ценные призы.

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