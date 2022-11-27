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НовостиПолитика27 ноября 2022 4:00

Десантник с Колымы погиб в ходе специальной военной операции

Во время выполнения боевых задач смертельное ранение получил 38-летний Александр Кузин
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Десантник с Колымы погиб в ходе специальной военной операции

Десантник с Колымы погиб в ходе специальной военной операции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ефрейтор ВДВ, 38-летний Александр Кузин из Магаданской области погиб во время проведения специальной военной операции. 12 ноября он получил смертельное ранение при выполнении боевых задач.

На СВО он был стрелком десантно-штурмового отделения. Героя посмертно представили к госнаграде. По официальным данным, с начала спецоперации погибли 20 колымчан.

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