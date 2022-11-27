Женщин Хабаровского края поздравили с Днем матери Фото: Артем КИЛЬКИН

С Днем матери поздравили женщин Хабаровского края. Традиционно отмечают праздник в последнее воскресенье ноября по всей стране.

Кстати, история праздника начинается с 1915 года. Правда, тогда его отмечали 1 декабря и в народный не заносили. Позднее педагог Эльмира Гусейнова выступила с инициативой создания Дня матери, и провела его 30 октября 1988 года в одной из бакинских школ. Но в нашем календаре он закрепился лишь в 1998 году указом президента России. Главный атрибут праздника - незабудки.

— В последнее воскресенье ноября отмечают самый важный, значимый и трогательный праздник – День матери. И сегодня самое подходящее время для того, чтобы вспомнить всё, что делают для нас мамы и поблагодарить их за это. Вспомнить все бессонные ночи, вспомнить все слова поддержки и самую искреннюю и настоящую любовь. Благодаря нашим мамам мы можем ставить перед собой цели, идти к ним, добиваться и жить счастливую жизнь! Спасибо, мамы, — рассказала начальник отдела наставничества ХКИРО Лидия Варфоломеева.

В честь праздника состоятся мероприятия для мам. Так, например, в Комсомольске-на-Амуре, в ДК «Алмаз» состоится праздничная программа «Мамам посвящается». Гостей ожидают выступления творческих коллективов города и другие сюрпризы. В детско-юношеском центре «Восхождение» краевой столицы пройдет шахматный турнир «Моя мама – шахматная королева», где каждая мамочка сможет подтвердить свой королевский статус.

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