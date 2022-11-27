Михаил Дегтярев поздравил женщин Хабаровского края с Днем матери. Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил женщин региона с Днем матери. В своем телеграм-канале он опубликовал добрые слова в адрес всех тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию детей.

— Любовь мамы – очень чистое и светлое чувство. Сегодня каждый ребенок любого возраста скажет спасибо за бесконечную любовь самого главного человека – свою маму. Мама поддерживает всю жизнь. Мама знает именно те слова, которыми надо вдохновить и утешить, — написал в посте глава края.

Он пожелал всем счастья, здоровья и больше улыбок.

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