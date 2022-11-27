Мороз и ветер ожидают Хабаровский край 28 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода 28 ноября в Хабаровске обещает быть морозной, но почти безветренной. Синоптики не прогнозируют осадки, но не исключают вероятность кратковременного снега. Ночью температура воздуха опустится от -15 до -17, а днем – от -7 до -9 градусов. Сила северо-восточного ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

Жителей Хабаровского края погода 28 ноября не удивит обильным снегопадом. На всей территории региона осадки маловероятны. На юге ожидается от -16 до -21 ночью и от -5 до -10 днем. В центральных районах от -15 до -25 ночью и от -7 до -18 днем. На севере температура ночью местами опустится до -30, а днем будет от -4 до -18, местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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