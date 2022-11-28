МТС FASHION: красота спасет мир

Обилие ярких цветов, улучшающих настроение, сочетание несочетаемых принтов и узоров, красивые модели, восторженные гости: все это нам подарил МТС FASHION. На один подиум в «Платинум Арене» с хедлайнером - дизайнером, основательницей модного дома JULIA DALAKIAN Юлией Далакян - вышли молодые хабаровские модельеры. И не просто вышли, а показали свои коллекции.

На пресс-конференции, состоявшейся перед показом, Юлия Далакян отметила:

- У вас на востоке России живут очень творческие и креативные молодые люди. Я рада принять участие в проекте «Поколение М» в Хабаровске. Мы уже отсмотрели несколько сотен работ, присланных нам онлайн, и выбрали лучшие.

Открывая пресс-конференцию перед началом МТС FASHION, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова обратила внимание на такой факт:

- Благотворительный проект от компании МТС «Поколение М» направлен на поддержку талантливых молодых людей во всей России. Неважно, в каком самом отдаленном уголке живет участник проекта, у него наравне со всеми есть возможность показать себя и воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

МТС FASHION: красота спасет мир

Директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер не скрывала своей гордости от того, что именно компания МТС - создатель столь интересного и жизненно важного проекта:

- Эта онлайн-площадка с ярким контентом для развития творческих способностей детей и подростков уже стала заметным событием в России. И что интересно, все активности на сайте конвертируются в «живые деньги», направляемые на лечение тяжелобольных детей. Таким образом мы уже собрали более 22 миллионов рублей. Девиз проекта - «Творчество во имя жизни», точно отражает его смысл.

В Хабаровске основное внимание было уделено лишь одной части проекта «Поколение М» - мастер-классу от основательницы модного дома JULIA DALAKIAN Юлии Далакян и презентации хабаровчанам ее коллекции под названием Dolce Vita. И, конечно же, определение победителей регионального конкурса юных дизайнеров одежды, в котором могли принять участие жители Хабаровска в возрасте от 11 до 18 лет. Главное, чтобы у них был устойчивый интернет, ведь надо было нарисовать один или несколько модных эскизов в свободном стиле и загрузить на сайт проекта МТС «Поколение М». В помощь юным дарованиям были видеозаписи мастер-классов Юлии Далакян, Игоря Гуляева, Даши Гаузер и Вячеслава Зайцева, загруженные на этой же интернет-платформе.

Хабаровский край - благодатный регион для творения дизайнеров модной одежды, для развития направления fashion. Тем более что вот уже много лет профессиональных модельеров готовят в Хабаровском технологическом колледже.

- У нас в крае много предприятий легкой промышленности, - подчеркнул на пресс-конференции перед началом МТС FASHION и. о. министра промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов. - Юным дарованиям есть где проявить свои таланты.

Эту мысль развила и заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко:

- Только недавно в Хабаровском институте культуры и искусств мы открыли площадку, объединяющую творческих людей самых разных возрастов - центр прототипирования. В нем каждый может создать свой творческий продукт: снять и смонтировать видеоматериал любого направления, записать и аранжировать авторский музыкальный материал. Любой человек, имея только идею, сможет воплотить ее. Сегодня активно прорабатывается возможность превращения старейшего кинотеатра «Совкино» в Центр креативной индустрии - коворкинг-центр.

Яркое и красочное мероприятие МТС FASHION собрало в «Платинум Арене» около двух тысяч зрителей. Под их бурные аплодисменты были объявлены имена победителей регионального этапа проекта «Поколение М»: Полины Баталовой (третье место), Кристины Дегтяревой (второе место) и Валерии Дворяник (первое место). Эскизы девушек теперь примут участие в федеральном конкурсе дизайнеров, главным призом в котором станет стажировка в лучших домах моды России.

Также тепло на МТС FASHION были встречены авторские коллекции хабаровских дизайнеров. Интересно отметить тенденции, что показали наши земляки: использование узоров и графики с цветочными мотивами, которые делают традиционный костюм для активного образа жизни более романтичным и утонченным.

Завершилось яркое мероприятие показом коллекции Dolce Vita от дизайнера Юлии Далакян. Она состояла из 40 образов: это комплекты из плащей, пальто, платьев, пиджаков, туник, вечерних платьев, спортивных брюк и даже комбинезонов. Главный объединяющий фактор всей представленной одежды - это наслаждение жизнью и желание отправиться в путешествие!

МТС FASHION: красота спасет мир

Ссылка на трансляцию МТС FASHION в «Платинум Арене».

Сергей Хамзин.