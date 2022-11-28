Сомнительная схема: мужчина из Челябинска разводил хабаровчан на улицах города

Мужчина продавал имитацию красной икры из супермаркетов как настоящую в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Считая, что никто не заметит обман, хабаровчанин скупал имитацию красной икры в супермаркетах, перекладывал ее в пластиковые контейнеры и продавал подделку прохожим на улице под видом настоящего деликатеса.

В Центральном районе перекупщик встретил прохожего, которому предложил купить икру по цене ниже рыночной. Мужчина заплатил за девять банок общим объемом 4,5 килограмма около 30 тысяч рублей.

- По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 32-летнего мужчину из Челябинска. Он ездил по городу на арендованной машине, в багажнике которой нашли 10 банок по полкило с имитацией икры, готовых к продаже, и еще 42 банки нерасфасованной продукции, - рассказали в УМВД России по Хабаровском у краю.

Правоохранители установили три эпизода мошенничества. Раньше мужчина не привлекался к ответственности. Подозреваемого взяли под стражу до вынесения приговора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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