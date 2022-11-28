Разворот на Восток невозможен без разворота государства к бизнесу

Разворот на Восток для России в современных реалиях - это не просто геополитика и география, но и изменение процессов управления экономикой в стране, новые связи между федеральным центром и регионами. Новые институты, правила, привычки работы региональной системы управления и ее взаимодействия с бизнесом. Именно предпринимательский сектор сегодня должен стать спасательным кругом для экономики, попавшей в мощный санкционный водоворот.

Мария Никитина, к.э.н., эксперт по транспортной логистике, основатель экспертно-аналитического проекта N.Trans Lab

Мария Никитина, к. э. н., эксперт по транспортной логистике, основатель экспертно-аналитического проекта N.Trans Lab:

- Именно бизнес, будучи максимально гибким и не отягощенным бюрократическими процедурами, благодаря новым идеям и схемам работы в новых рыночных условиях способен найти пути эффективного заработка и вытянуть за собой всю экономику. О необходимых мерах поддержки бизнеса на региональном уровне в комментариях экспертов.

Практически все концептуальные экономические доктрины, разработанные в текущий период с целью противостояния санкциям, предполагают расширить права и свободы предпринимательства. Среди мер восстановления экономической стабильности страны требуется ориентация на подъем частного сектора российской глубинки. Отметим, что и в программе антикризисных правительственных мер выделены несколько направлений для поддержки предпринимательства и стимулирования деловой активности. Это касается и финансовых стимулов, и ограничения административных барьеров, и сокращения проверок и далее по всем известному списку наших старых болячек.

Можно было бы констатировать, что и в обществе, и в академической, и в правительственной среде существует определенный консенсус и единство мнений относительно значительной роли бизнеса в нынешней ситуации. Например, на рынке транспортных услуг мы видим, как такой подход реализуется через активную смену традиционных способов доставки. Из более консервативного железнодорожного транспорта грузоотправители все активнее переходят в сегмент автомобильных перевозок. Расстояния, которые раньше были запретительными для перевозок фурами - от четырех или пяти тысяч километров - теперь стали обыденностью.

Тут в первую очередь играет роль гибкость автомобильной доставки. В критической ситуации, если закрывается какой-то погранпереход или блокируется торговое сообщение, автомобиль, пусть и дороже, но может направиться на соседний и даже принципиально новый маршрут, в отличие от железной дороги. А уж тем более от почти совсем замороженного авиасообщения.

Такая ситуация характерна не только для логистики. Например, статистика показывает, что количество работающих в малом и среднем бизнесе и самозанятых за последние несколько месяцев выросло до рекордных 28,05 миллиона человек. Сегодня они занимают 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.

Однако для более активной реализации такого механизма требуется государственная поддержка кредитно-финансового, фискального и регуляторного характера. Нужны адресные меры, которые будут стимулировать разворот экономики к более гибким механизмам работы.

Кроме традиционной вертикальной системы управления, работу которой демонстрирует федеральная власть, при переходе к более инициативной работе бизнеса в регионах жизненно важно наличие комплексной поддержки бизнеса на горизонтальном уровне. Того бизнеса и частной инициативы, которые должны рождаться на территориях новой экономической активности. Другими словами, у региональной власти должна появиться возможность не просто штамповать запросы бизнеса для передачи наверх в Москву, но и находить новые, соответствующие ситуации формы работы с предпринимательскими инициативами на местах.

Здесь нужно сделать оговорку, что долгое время рынок регионального управления и администрирования базировался на модели трансляции проблем и решений по схеме «регион - центр - регион». То есть регион формулировал запрос с мест, на федеральном уровне вырабатывались механизмы институциональных, финансовых и фискальных мер, а регионы по сути выполняли функцию филиалов соответствующих госорганов. Их задача сводилась к решению процедурных вопросов для обеспечения связи регионального бизнеса и центра. И структура региональных органов исполнительной власти, и методология, и регламенты были выстроены для выполнения передаточной роли региона.

Трудно сказать, одинаково ли эффективно работала такая схема для разных регионов. Особенно, когда объем государственных программ и вложений в различные области мог отличаться в тысячу раз. Например, если мы берем Хабаровский край, Амурскую область, юг России или Астраханскую область, где реализуются сегодня масштабные государственные инвестиционные проекты в рамках транспортной стратегии, то объем инвестиций суммарно составит десятки триллионов рублей менее чем за 10 лет. Думается, что при таких масштабах механизм вовлечения частного бизнеса в проекты должен быть более проактивным и инклюзивным.

В целом при реализации крупных инфраструктурных государственных программ стандартным считается привлечение трех частных рублей на каждый вложенный государственный. В частности, если мы говорим про Хабаровский край, Приморье, то активная программа строительства железной дороги БАМа и Транссиба создает возможность по развитию портовой инфраструктуры, складов, экспедирования, мультимодального сервиса и других бизнесов, которые могут вырасти вокруг построенной государством инфраструктуры. Отчасти это уже происходит, но темпы частных вложений все же несопоставимы с 1,5 триллиона рублей, которые уже потрачены РЖД и государством на развитие Восточного полигона.

Текущее время удваивает потребность в активизации региональной работы по стимулированию бизнеса. Как в вопросах привлечения инвестиций параллельно с масштабными государственными программами, так и для активизации бизнеса по преодолению санкционных ограничений, которые наложены на государственные структуры и корпорации.

Однако существующие схемы работы региональных административных институтов в новой ситуации не являются эффективными. И именно принципы взаимоотношений между региональной властью и местным бизнесом должны быть пересмотрены в первую очередь. Они должны начать работать между собой напрямую, минуя «передаточный этап» и федеральный центр.

В этом смысле в ряде ключевых регионов, а именно в Приморье, Хабаровском крае, Астраханской области, Краснодарском крае должны быть созданы (или актуализированы) консультативные экспертные советы с участием бизнеса и лидеров региональной власти. С тем, чтобы не только точнее понять содержание и характер прямых запросов бизнеса, но и проанализировать потребности в изменении процедур региональных исполнительных органов для более активного и эффективного стимулирования бизнеса и частной инициативы.

Максим Кузема, председатель Комитета по транспорту и логистике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО

Максим Кузема, председатель Комитета по транспорту и логистике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО:

- Сегодня федеральным правительством и региональным руководством предоставляется комплекс поддерживающих мер для бизнеса, в том числе для транспортного сектора, которые должны будут поспособствовать развитию и поддержке региональных предпринимателей. Однако для более динамичного движения вперед необходима прямая связь между функционерами, принимающими решения от имени города или края, с людьми бизнеса.

Считаю, что для эффективного диалога и поиска прорывных решений необходимо сокращать дистанцию между бизнесом и властью. Потенциал для развития бизнеса в крае огромный, и запрос со стороны предпринимательства есть. А вот инструментов и возможностей пока недостаточно.

Бизнес и предпринимательство чувствуют, что можно сделать, где можно извлечь прибыль с пользой для себя и для экономики края. Задача региональной власти - сказать, как это можно сделать, и предоставить доступные инструменты государственной поддержки. Возможно, и подсказать, а где-то и указать на приоритеты государственной экономической политики, в решении которых может поучаствовать региональный бизнес.

Насколько я знаю, такого рода самостоятельные региональные бизнес-проекты активно реализуются в Москве. Есть соответствующие инструменты по поиску идей, их поддержке и реализации.

Что можно сделать у нас?

Для начала можно весь потенциал предпринимательской инициативы и направлений для инвестирования исследовать и собрать в едином центре. Далее на базе такого исследования сделать региональный экспертный совет под патронажем губернатора с целью поиска конкретных решений помощи бизнесу. А также для корректировки процедур работы институтов исполнительной власти, чтобы они стали направлены на помощь бизнесу.

В этом смысле Хабаровский край смог бы стать пилотным проектом реализации глобальной государственной доктрины по развороту на Восток и усилению предпринимательской активности как основы восстановления и роста экономики.