Десяток лет в колонии и лишение звания: экс-полицейских осудили за вымогательство и взятки

Бывших офицеров полиции приговорили к 10 и 11 годам колонии на Колыме
Фото: Борис КОКУРИН
Двух бывших офицеров полиции приговорили к лишению свободы за превышение должностных полномочий, вымогательство и взятки. Под суд попали сотрудники отдела МВД России по Магадану - глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также старший оперуполномоченный. Им назначили наказание в виде 10 и 11 лет лишения свободы, крупных штрафов и лишения званий.
- Экс-сотрудники полиции не согласились с приговором, считая его слишком суровым, и обжаловали решение в суде, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Рассмотрев апелляцию, суд оставил предыдущий приговор в силе.
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