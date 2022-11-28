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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 4:54

Дом пожилой пары из ЕАО полностью уничтожило огнем

Пожар произошел, пока мужчина готовил завтрак
Марина ГОНЧАРЕНКО
Дом пожилой пары из ЕАО полностью уничтожило огнем

Дом пожилой пары из ЕАО полностью уничтожило огнем

Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Соцгородке Смидовичского района произошел крупный пожар на улице 40 лет Победы. В результате пара пенсионеров лишилась дома - он прогорел дотла.

Пожилая пара из ЕАО пережила ужасное утро. Примерно в 8:50 утра мужчина готовил завтрак, когда почувствовал запах дыма. Когда он понял, что это не от плиты, то вышел в коридор. Он был в шоке, ведь в это время потолок уже был охвачен огнем.

- Житель поселка разбудил жену и отправил ее к соседям. В это время он пытался потушить пожар огнетушителем и снегом. Когда справиться самостоятельно не получилось, он позвонил пожарным, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

На место прибыли семь сотрудников. К моменту приезда уже весь дом был охвачен пламенем. Пожарные тушили огонь около трех часов, но тщетно. Дом полностью выгорел, его уже нельзя было спасти.

Пенсионерам пришлось уехать к родственникам, своего жилья они лишились. Точные причины пожара в настоящее время устанавливают. Наиболее вероятным считают аварийный режим работы электросети. Расследование продолжается, ущерб устанавливается.

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