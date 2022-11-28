Дом пожилой пары из ЕАО полностью уничтожило огнем Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Соцгородке Смидовичского района произошел крупный пожар на улице 40 лет Победы. В результате пара пенсионеров лишилась дома - он прогорел дотла.

Пожилая пара из ЕАО пережила ужасное утро. Примерно в 8:50 утра мужчина готовил завтрак, когда почувствовал запах дыма. Когда он понял, что это не от плиты, то вышел в коридор. Он был в шоке, ведь в это время потолок уже был охвачен огнем.

- Житель поселка разбудил жену и отправил ее к соседям. В это время он пытался потушить пожар огнетушителем и снегом. Когда справиться самостоятельно не получилось, он позвонил пожарным, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

На место прибыли семь сотрудников. К моменту приезда уже весь дом был охвачен пламенем. Пожарные тушили огонь около трех часов, но тщетно. Дом полностью выгорел, его уже нельзя было спасти.

Пенсионерам пришлось уехать к родственникам, своего жилья они лишились. Точные причины пожара в настоящее время устанавливают. Наиболее вероятным считают аварийный режим работы электросети. Расследование продолжается, ущерб устанавливается.

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