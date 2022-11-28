Массовая драка в фитнес-клубе Хабаровска: турнир по уличным боям перешел в потасовку организаторов и болельщиков

В драке сцепились организаторы турнира и группа поддержки одного из бойцов Фото: Скриншот с видео

Массовая драка в фитнес-клубе Хабаровска 27 ноября попала на видео, которое разлетелось по соцсетям. Потасовка случилась во время профессионального турнира по уличным боям STRELKA. Обошлось без жертв.

В драке сцепились организаторы турнира и группа поддержки одного из бойцов Отобека Музаева. Судя по кадрам, спортсмен провел сопернику удушающий прием. Судья пытался разнять бойцов, но Отобек оппонента не отпустил. Тогда рефери сам взял бойца на удушающий и вывел из октагона.

Такое решение не приняли болельщики. Они начали бросаться на судью и подоспевших сотрудников службы безопасности. После нескольких взмахов кулаками взбудораженная толпа была остановлена. Потасовка не помешала отменить решение судей о дисквалификации Отобека.