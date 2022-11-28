Жители Хабаровского края напишут «Казачий диктант» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийская патриотическая акция «Казачий диктант» пройдет с 8 по 10 декабря на территории всей страны. Жителей Хабаровского края приглашают присоединиться к мероприятию и проверить свои знания о российском казачестве. Диктант пройдет в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Участниками могут стать все, кто старше восьми лет. Нужно заполнить анкету, а после за час ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Каждый правильный ответ приравнивается к пяти баллам. Максимум можно набрать 100 баллов.

- Диктант будет доступен с 00:00 8 декабря до 20:00 10 декабря по московскому времени. После этого правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте акции, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Каждый участник получит сертификат в электронном виде. На документе будет указано количество набранных баллов.

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