Проблемы социализации детей из семей мигрантов обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Городском дворце культуры прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники подняли вопросы миграционной ситуации в Хабаровске, проблемы социализации детей из семей мигрантов. Одна из важных задач, которую предстоит решить - адаптация детей-инофонов (ребят из другой языковой и культурной общности, чем большая часть населения страны) в учебном процессе.

- Задача социализации таких детей решается успешно, а вот для языковой адаптации нужно проделать огромную работу. Дети младшего возраста быстрее осваивают русский. Школьникам, особенно после пятого класса, это дается сложней. Это может привести к снижению успеваемости. Перед нами стоит несколько задач. Нужно создать нулевые классы для детей-инофонов, организовать внеурочную работу и спецподготовку учителей. Мы сотрудничаем в этом вопросе с минобрнауки региона, со всеми национальными диаспорами, с Ассамблеей народов Хабаровского края, - сказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

По итогам заседания участники предложили создать площадки по социализации детей из семей мигрантов на основе 15 городских школ. Также было предложено организовать Центр социокультурной и языковой адаптации, закрепить волонтеров из числа представителей национальных диаспор за организацией работы адаптационных площадок.

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