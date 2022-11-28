Лучшую семью выбрали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Итоги конкурса «Семья Хабаровского края» подвели в столице региона. В этом году было 16 участников из Хабаровска, Комсомольска, Амурского, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Солнечного, Хабаровского районов, а также имени Лазо и Полины Осипенко.

- Спасибо всем участникам! Это дружные, крепкие семьи, которые достигли больших успехов, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, занимаются воспитанием детей, пропагандируют ЗОЖ. Они - пример для подрастающего поколения и всех окружающих, - сказала Наталия Гребенюк, начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края.

Третье место заняла семья Алексея Сергеевича Ковальчук и Натальи Валерьевны Верещагиной из Хабаровска, у которой четверо детей. Второе место у семьи Вороновых Юрия Петровича и Ирины Васильевны из поселка Мухен района имени Лазо. Пара воспитывает двоих детей. Звание «Семья Хабаровского края» в этом году присвоено Дорошенко Владимиру Витальевичу и Светлане Александровне из Солнечного района. Супруги проживают в поселке Хурмули и воспитывают шестерых детей.

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