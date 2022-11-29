«Хабаровские авиалинии» переносят рейсы 29 ноября Фото: "ХабАвиа"

Вылеты из Хабаровска переносят в связи с погодными условиями. По информации «ХабАвиа», рейсы 403 и 404, которые должны следовать из краевой столицы в Аян и обратно, выполнят только 30 ноября, если к этому времени метеоусловия станут более благоприятными. Сейчас же в Аяне отмечается сильный боковой ветер. Ориентировочное время вылета из Хабаровска - 30 ноября, 9:10.

Рейс 417, который должен следовать по маршруту Хабаровск - Николаевск - Чумикан, также временно задерживается. В аэропорту говорят, что сориентируют пассажиров о приблизительном времени вылета сегодня в 10:10. Самолет не может вылететь из-за неблагоприятных погодных условий в Хабаровске.

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