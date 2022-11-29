Амурский тигр вышел к турбазе под Хабаровском

ЧП случилось 18 ноября ночью
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Хабаровском крае зафиксирована одна конфликтная ситуация с диким животным. В районе трубазы недалеко от региональной столицы тигр поймал собаку. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства.
ЧП случилось 18 ноября ночью. Тигр вышел к турбазе рядом с Петропавловским озером примерно в 45 километрах от Хабаровска. Краснокнижный хищник загрыз собаку, которая свободно бегала по окрестностям.
- Проведена профилактическая беседа со сторожем турбазы и главой поселения Петропавловска, - добавили в ведомстве.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru