Самой старейшей жительнице Хабаровска исполнилось 108 лет Фото: Администрация Хабаровска

Старейшая жительница города Хабаровска Мария Огиенко отметила свой 108 день рождения. Как сообщает пресс-служба мэрии, женщину приехал лично поздравить мэр Сергей Кравчук. Имениннице он вручил памятный подарок и пожелал еще долгих лет жизни и крепкого здоровья.

- Искренне рад, что в нашем городе проживают такие прекрасные люди. Хочется, чтобы ваш жизненный настрой оставался позитивным, и чтобы вас всегда окружали близкие, родные и любящие люди. А вы, в свою очередь, дарили им хорошее настроение, - обратился к имениннице глава города.

Мария Огиенко родилась в 1914 году на Кубани. Жизнь ее оказалась не самой простой - отец погиб на войне, мать - вскоре после него. Женщина перенесла и голод, и разруху, на Дальний Восток приехала в 1965 году. У нее большая семья, она вырастила двоих детей, и сейчас у нее 11 внуков, правнуков и праправнуков.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.