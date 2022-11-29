Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 7:45

Старейшей жительнице Хабаровска исполнилось 108 лет

Мэр города лично приехал поздравить долгожительницу
Оксана ШЕМЕТОВА
Самой старейшей жительнице Хабаровска исполнилось 108 лет

Самой старейшей жительнице Хабаровска исполнилось 108 лет

Фото: Администрация Хабаровска

Старейшая жительница города Хабаровска Мария Огиенко отметила свой 108 день рождения. Как сообщает пресс-служба мэрии, женщину приехал лично поздравить мэр Сергей Кравчук. Имениннице он вручил памятный подарок и пожелал еще долгих лет жизни и крепкого здоровья.

- Искренне рад, что в нашем городе проживают такие прекрасные люди. Хочется, чтобы ваш жизненный настрой оставался позитивным, и чтобы вас всегда окружали близкие, родные и любящие люди. А вы, в свою очередь, дарили им хорошее настроение, - обратился к имениннице глава города.

Мария Огиенко родилась в 1914 году на Кубани. Жизнь ее оказалась не самой простой - отец погиб на войне, мать - вскоре после него. Женщина перенесла и голод, и разруху, на Дальний Восток приехала в 1965 году. У нее большая семья, она вырастила двоих детей, и сейчас у нее 11 внуков, правнуков и праправнуков.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.