Почти 700 тонн реагентов высыпали на дороги Хабаровска за сутки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске городские и краевые власти продолжают бороться с последствиями снежного циклона. Как сообщает мэрия города, за минувшие сутки на магистрали краевой столицы было высыпано порядка 700 тонн пескосоляной смеси. Также в городе идет экстренная расчистка дорог и территорий.

- Днем работы по уборке продолжались на основных магистралях города, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта. Работы продолжатся ночью до полного устранения последствий снегопада, - сказал Олег Дворянинов, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Как сказал губернатор края Михаил Дегтярев, власти региона были готовы к циклону заранее. Специализированная техника оперативно вышла на уборку, как только снегопад начался.

В полной готовности находятся также сотрудники ГИБДД и МЧС. В регионе госавтоинспекторы высвобождают попавшие в снежный плен автомобили. Спасатели дежурят на самых опасных участках.

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