Михаил Дегтярев наградил участников разработки Устава Хабаровского края в новой редакции Фото: Александр Янышев, Антон Шевченко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с участниками межведомственной рабочей группы, которая занималась разработкой Устава региона в новой редакции. Среди них были вице-губернатор Александр Никитин, председатель Закдумы края Ирина Зикунова, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН Павел Минакир.

- Во время подготовки новой редакции Устава удалось собрать основные мнения и позиции всех представителей гражданского общества. Процесс был организован открыто, к нему были допущены СМИ. Это моя твердая позиция, и я благодарен, что вы ее разделили. Сегодня актуальная редакция Устава уже принята, - сказал Михаил Дегтярев.

В конце встречи глава региона вручил участникам памятные знаки «За участие в разработке Устава Хабаровского края в новой редакции». Они также получили первые экземпляры обновленного закона, заверенные подписью Михаила Дегтярева. Совсем скоро награды за вклад получат и другие участники рабочей группы.

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