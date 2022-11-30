Экс-работница администрации предстанет перед судом за мошенничество в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина работала в администрации Оренбургского сельского поселения. Она решила увеличить свой доход, вот только законных оснований для этого не нашла. Тогда ей пришла идея, итогом которой стало заведенное уголовное дело и вероятность отправиться в колонию.

35-летнюю экс-сотрудницу администрации обвиняют в мошенничестве. Во время прокурорской проверки было обнаружено, что женщина незаконным путем получила больше миллиона рублей.

- С января по ноябрь 2021 года главный специалист администрации Оренбургского сельского поселения, имея доступ к финансовым служебным документам и электронной цифровой подписи главы поселения, намеренно завышала себе зарплату. А с октября 2020 по ноябрь 2021 года она подписывала фиктивные договоры на оказание услуг, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщина нанесла ущерб бюджету поселения в размере 1,1 миллиона. На нее завели уголовное дело, которое будет рассматривать Бикинский городской суд. Кроме того, суд уже удовлетворил иск прокурора о полном возмещении ущерба.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.