Экс-работница администрации предстанет перед судом за мошенничество в Хабаровском крае
Фото: Евгения ГУСЕВА
Женщина работала в администрации Оренбургского сельского поселения. Она решила увеличить свой доход, вот только законных оснований для этого не нашла. Тогда ей пришла идея, итогом которой стало заведенное уголовное дело и вероятность отправиться в колонию.
35-летнюю экс-сотрудницу администрации обвиняют в мошенничестве. Во время прокурорской проверки было обнаружено, что женщина незаконным путем получила больше миллиона рублей.
- С января по ноябрь 2021 года главный специалист администрации Оренбургского сельского поселения, имея доступ к финансовым служебным документам и электронной цифровой подписи главы поселения, намеренно завышала себе зарплату. А с октября 2020 по ноябрь 2021 года она подписывала фиктивные договоры на оказание услуг, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Женщина нанесла ущерб бюджету поселения в размере 1,1 миллиона. На нее завели уголовное дело, которое будет рассматривать Бикинский городской суд. Кроме того, суд уже удовлетворил иск прокурора о полном возмещении ущерба.
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