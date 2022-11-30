Ход отопительного сезона контролирует министерство ЖКХ Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Отопительный сезон в Хабаровском крае проходит штатно. Работу коммунальных служб контролирует региональное министерство ЖКХ. Недавно представители ведомства побывали в селе Заозерное. Они проверили, как работает местная котельная, оборудование которой было модернизировано в этом году. Вместо зарубежных здесь использовали отечественные комплектующие. Сейчас котельная обеспечивает теплом 800 жителей села. На модернизацию котельной, которая запланирована на 2023-2025 годы, будет выделено больше 15,2 миллиона.

Чтобы не допустить аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и пройти отопительный сезон без сбоев, из краевого бюджета были выделены субсидии в размере 165 миллионов рублей.

- Около 80 миллионов направлено на закупку и замену оборудования в муниципальных котельных. В этом году районы получили увеличенную субсидию, - сказала Лариса Мицкая, замначальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Несмотря на санкции, ресурсоснабжающим предприятиям региона удалось вовремя подготовиться к отопительному сезону, перевыполнив план на четыре процента.

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