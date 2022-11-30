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НовостиОбщество30 ноября 2022 3:51

Сергей Кравчук не принял проект измененной схемы движения на площади Серышева

Мэр Хабаровска отправил его на доработку
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук не принял проект измененной схемы движения на площади Серышева

Сергей Кравчук не принял проект измененной схемы движения на площади Серышева

Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук ознакомился с проектом по реорганизации дорожного движения на площади Серышева. У мэра остались замечания, поэтому он поручил профильным структурам доработать план.

- По сути, сейчас в районе сквера «Площадь Серышева» находится перекресток с круговым движением. Мы хотим оставить две полосы в сторону Амура. В обратном направлении, в сторону типографии, мы, не меняя направления движения, также пускаем две полосы. А в сторону ТЦ «Счастье» обустраиваем полосу за счет существующего сквера, - сказал Николай Жираков, заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

По мнению Сергея Кравчука, такая схема движения будет неудобна для пешеходов.

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