Сергей Кравчук не принял проект измененной схемы движения на площади Серышева Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук ознакомился с проектом по реорганизации дорожного движения на площади Серышева. У мэра остались замечания, поэтому он поручил профильным структурам доработать план.

- По сути, сейчас в районе сквера «Площадь Серышева» находится перекресток с круговым движением. Мы хотим оставить две полосы в сторону Амура. В обратном направлении, в сторону типографии, мы, не меняя направления движения, также пускаем две полосы. А в сторону ТЦ «Счастье» обустраиваем полосу за счет существующего сквера, - сказал Николай Жираков, заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

По мнению Сергея Кравчука, такая схема движения будет неудобна для пешеходов.

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