«Где наши деньги?»: жители Колымы через прокуратуру добиваются получения выигрыша в лотереях

Причина - нет мест выдачи выигрыша на Колыме Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Магаданской области не смогли получить честно выигранные деньги в нескольких лотереях. Возмущенные люди обратились за справедливостью в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первой ласточкой стало обращение местной пенсионерки, за ней подтянулась вереница других жалоб. Люди участвовали в «Русском лото», «Жилищной лотерее», «Золотой подкове», но выигранные деньги получить не смогли. Причина - нет мест выдачи выигрыша на Колыме. А распространитель АО «Почта России» прекратил выплаты.

- С учетом изложенного и. о. прокурора области оператору лотерей АО «ГСЛ» внесено представление с требованием обеспечить возможность получения выигрышей по лотерейным билетам на территории Магаданской области. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, - добавили в ведомстве.

Комментарий пресс-службы "Столото":

Проблема с получением выигрышей в отделениях Почты России у трех жителей Магаданской выигрышей возникла по причине того, что с 1 сентября Почта России прекратила продажи лотерейных билетов и выплаты выигрышей по билетам государственных лотерей, распространяемых «Столото».

Помимо удобного способа получения выигрыша в личном кабинете или мобильном приложении «Столото», компания активно развивает офф-лайн сеть выплаты выигрышей, которая сегодня насчитывает более, чем 10 000 точек. В Магаданской области выигрыши можно получить в магазинах «Связной», а также обратившись напрямую к оператору конкретной лотереи. Напомним, что срок для получения выигрышей по закону составляет 3,5 года. Невостребованные выигрыши по истечению этого срока перечисляются в бюджет РФ.

В случае, если у Вас возникли проблемы с получением выигрыша – звоните на горячую линию «Столото» - 8 900 555-00-55 и наши специалисты подскажут самый удобный способ получения выигрыша.